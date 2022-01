La ladra che ruba due volte in un giorno 1.600 euro di alcolici all'Esselunga

Un bottino in vino e superalcolici del valore di 1.600 euro. E due supermercati "svaligiati" in un solo giorno in Brianza. A finire nei guai è stata una donna di 55 anni, residente a Milano, disoccupata e con precedenti per reati in materia di stupefacenti, rapina, furto, evasione, truffa e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La 55enne è stata sorpresa dai carabinieri della stazione di Verano Brianza, a Giussano, presso il supermercato Esselunga appena dopo aver rubato diversi articoli tra cui bottiglie di alcolici per un valore di 850 euro. In possesso della donna, sorpresa con la refurtiva, è stata trovata anche altra merce che è risultata bottino di un precedente furto commesso solo qualche ora prima in un altro supermercato Esselunga della Brianza, a Lissone.

La signora è stata denunciata e nei suoi confronti è stata proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Giussano e Lissone. L'attività è stata effettuata nel corso del piano di controlli predisposto martedì pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Seregno con il supporto di una Squadra di intervento operativo del 3° Reggimento carabinieri “Lombardia”.

Sono state attenzionate con pattugliamenti e personale in divisa le aree più sensibili dei 16 comuni di competenza della compagnia dei carabinieri di Seregno. Oltre 180 le persone identificate con diverse sanzioni per violazioni in materia di normativa anti-covid. E anche una denuncia (doppia) per furto.