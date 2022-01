Droga in stazione, green pass e furti: più di 20 carabinieri (e un cane) in Brianza

Ancora una giornata di controlli in Brianza. Tra Seregno e i 16 comuni di competenza del territorio della compagnia dei carabinieri della città martedì sono state impegnate diverse pattuglie e 20 militari dell'Arma insieme all'unità cinofila e una Squadra di intervento operativo del 3° Reggimento carabinieri “Lombardia”.

Nel mirino dei controlli le aree sensibili tra cui la stazione ferroviaria ma anche le attività commerciali per la verifica del green pass. Nel corso dell'attività è stata denunciata anche una donna che nella stessa giornata ha commesso due furti all'interno di due differenti supermercati. Oltre 180 persone identificate.

Droga in stazione e green pass

I carabinieri della compagnia di Seregno insieme a un’unità K9 del Nucleo Cinofili di Casatenovo e il supporto di una Squadra di intervento operativo del 3° Reggimento carabinieri “Lombardia” sono stati impegnati in un servizio di prevenzione per il contenimento dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, dei fenomeni di criminalità urbana in generale e per le verifiche del rispetto della normativa anti-contagio covid-19 in tema di impiego delle certificazioni verdi per l’accesso ai vari servizi e attività aperte al pubblico.

Sono state fermate e controllate 186 persone, 65 veicoli e una decina di attività commerciali. Oltre ai centri urbani, particolare attenzione è stata prestata alle stazioni dei treni di Seveso e di Seregno: i controlli si sono focalizzati sia lungo le banchine che lungo i corridoi di accesso che corrono sotto i binari. A Seregno è stato controllato il sottopasso che collega i binari con la Piazza XXV Aprile (piazza della stazione) da una parte e con Via Comina (quartiere Crocione) e sono state perlustrate le banchine. E proprio al binario uno, il cane “Henry” ha trovato un sacchetto di cellophane con alcuni grammi di marijuana.

Presso la stazione ferroviaria di Seveso - dove a ottobre si era consumata una violenta rapina - sono stati controllati entrambi gli accessi di via Raffaello e di Piazza Mazzini, il sottopasso che li collega e un vicino bar e sala-slot. Qui i militari hanno colto un 36enne di Paderno Dugnano che, privo della prevista certificazione verde, stava effettuando delle puntate a una macchinetta videopoker. Per il 36enne e per il titolare dell'attività è scattata una multa.

La ladra che ruba due volte in un giorno all'Esselunga

Due supermercati "svaligiati" in un solo giorno in Brianza con un bottino - in un superalcolici - da 1.600 euro. Nell'ambito dei controlli i carabinieri a Giussano hanno sorpreso e denunciato anche una donna dopo un furto. Si tratta di una 55enne residente a Milano, disoccupata e con precedenti per reati in materia di stupefacenti, rapina, furto, evasione, truffa e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La donna è stata sorpresa dai carabinieri della stazione di Verano Brianza, a Giussano, presso il supermercato Esselunga appena dopo aver rubato diversi articoli tra cui bottiglie di alcolici per un valore di 850 euro. In possesso della 55enne, sorpresa con la refurtiva, è stata trovata anche altra merce che è risultata bottino di un precedente furto commesso solo qualche ora prima in un altro supermercato Esselunga della Brianza, a Lissone.

La donna è stata denunciata e nei suoi confronti è stata proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Giussano e Lissone.