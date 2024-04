I due ladri in azione tra le corsie del supermercato in Brianza: arrestati i “maghi” della borsa

Ladri in azione tra le corsie dell’Esselunga di Seregno, per derubare ignare clienti. E a cadere vittima del furto è stata una anziana di novant’anni. In manette, arrestati dai carabinieri e accusati di furto con destrezza, sono finiti un 28enne e una 33enne, entrambi di origine cubana.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi quando la coppia, incensurata, ha distratto la pensionata intenta a fare la spesa con una banale scusa e si è impossessata della borsa che aveva nel carrello. A fare intervenire i militari dell’Arma nel supermercato è stata una segnalazione telefonica effettuata da parte del personale di vigilanza del punto vendita che aveva rilevato la presenza dei due che erano stati notati mentre si aggiravano in atteggiamento sospetto tra le corsie del negozio. A incastrare i ladri sono state anche le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che li hanno immortalati in azione.

Per la coppia è scattato l’arresto mentre i carabinieri sono riusciti a recuperare la borsa rubata e a restituirla alla signora derubata. Nell’udienza con rito direttissimo, i due hanno patteggiato la sentenza di condanna alla pena di 6 mesi reclusione, con pena sospesa.