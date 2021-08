Rubano le chiavi di casa dall'auto nel parcheggio e vanno a svaligiarla: tre ladri arrestati a Desio

I tre topi d'appartamento sono stati fermati dai militari dell'Arma intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti in un parcheggio

Hanno forzato l'auto appena lasciata in sosta dai proprietari nel parcheggio ma il loro obiettivo non era fuggire con il mezzo ma aprire la porta di casa dell'abitazione direttamente con le chiavi e svaligiare indisturbati l'appartamento in assenza della famiglia. A far fallire il piano - apparentemente perfetto - di una banda di ladri nei giorni scorsi, a Desio, ci hanno pensato i carabinieri.

Ladri in azione nel parcheggio

La "trappola" è scattata in un parcheggio cittadino, in via Lavoratori Autobianchi. I tre malviventi - tutti italiani, residenti in zona tra i 30 e i 50 anni - hanno aspettato che l'autovettura parcheggiasse e che i proprietari si allontanassero per trascorrere qualche ora fuori per poi entrare in azione. Dopo aver forzato la portiera del veicolo hanno asportato dall'abitacolo un navigatore satellitare e le chiavi dell'abitazione. E poi si sono mossi, diretti all'appartamento dove erano pronti a colpire.

La corsa a casa con le chiavi rubate

Ad accorgersi dei movimenti apparentementi strani nel parcheggio è stato un cittadino che ha assistito alla scena e ha dato l'allarme ai carabinieri di Desio che sono intervenuti in pochi istanti. I militari hanno intercettato l'autovettura con i tre a bordo mentre già era nei pressi dell'abitazione da svaligiare. Fermati, sono stati accompagnati in caserma e identificati. Per loro è scattato l'arresto per furto aggravato e in seguito alla convalida del fermo sono stati disposti i domiciliari.