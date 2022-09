Ladri in azione in farmacia, il colpo da 300 euro nella notte

Ladri in azione a Concorezzo. Nella nottata di sabato ignoti malviventi hanno forzato la saracinesca della farmacia di via Dante, fuggendo con un bottino di qualche centinaio di euro e lasciando dietro di sé danni più ingenti per l'attività commerciale comunale appena riaperta dopo i lavori di ammodernamento.

Il colpo è stato messo a segno alle prime ore di sabato 10 settembre e qualcuno ha forzato la saracinesca e la porta di accesso riuscendo ad accedere ai locali e a porter via un piccolo registratore di cassa. Bottino: trecento euro. In seguito al furto è stata sporta denuncia presso i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano sull'episodio.

Eventuali spunti investigativi per le indagini potranno arrivare anche dalle immagini delle videocamere di sicurezza. La farmacia comunale di Concorezzo aveva appena riaperto dopo un periodo di lavori che si erano conclusi a settembre: interventi di ammodernamento tra cui anche l'impiego di un robot per i medicinali nel magazzino.