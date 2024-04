Vanno in ospedale per una visita, ladri rubano le chiavi nell'auto poi svaligiano casa

Sono andati in ospedale per una visita medica. Hanno parcheggiato l'auto nell'area di sosta e poi sono entrati nel nosocomio. E mentre si sottoponevano a un accertamento di salute, qualcuno li ha derubati.

Ignoti malviventi, probabilmente dopo aver tenuto d'occhio i movimenti dei due, ha aperto l'auto dei pensionati e ha rubato le chiavi di casa e il libretto di circolazione. Una volta in possesso dell'indirizzo di casa, ricavato proprio dai documenti, i ladri si sono spostati nell'abitazione e l'hanno svaligiata. Tutto mentre i due anziani, ignari di cosa stesse accadendo, erano ancora in ospedale. L'amara sorpresa è arrivata poco dopo quando la coppia è tornata a prendere la vettura.

L'episodio è avvenuto lunedì a Vimercate, nel parcheggio del nosocomio cittadino e ora sul caso indagano i carabinieri della compagnia cittadina.

Quando i due anziani sono usciti e sono andati a riprendere la vettura hanno notato che mancava qualcosa. Il veicolo non presentava però segni di effrazione e deve essere stato aperto, con tutta probabilità, con qualche dispositivo elettronico che ha manomesso la chiusura centralizzata a distanza. In casa non c'era nessuno e una volta all'interno i ladri hanno iniziato a cercare tra le stanze qualcosa di valore, riuscendo a mettere insieme qualche gioiello in oro. Poi la fuga.