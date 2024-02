Ladri in azione nel parcheggio del supermercato: il finto gentiluomo e la borsa rubata

Ladri in azione nel parcheggio del supermercato a Concorezzo. Una donna, una signora di 83 anni, è stata derubata mercoledì sera nel parcheggio dell'area commerciale di Concorezzo, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo dopo essere appena uscita dal supermercato. Alla pensionata è stata sottratta la borsa con all'interno il portafogli e gli effetti personali. Bottino? Forse dieci euro, i soli contanti che la donna ricorda di aver avuto con sé. Ma un grande spavento e amarezza.

Erano le 19 circa quando nel parcheggio del supermercato la signora è stata avvicinata da un uomo proprio mentre si accingeva a risalire in auto dopo aver fatto la spesa. "Le sono cadute delle monte e a terra" le avrebbe detto qualcuno. Ed effettivamente vicino alla sua auto c'erano degli spiccioli. E mentre la signora si è chinata per raccoglierli e si è premurata di ringraziare, qualcuno le ha rubato la borsa. Secondo quanto raccontato un secondo uomo, probabilmente un complice, ha aperto la portiera del lato passeggero della vettura dove sul sedile era appoggiata la borsa e l'ha afferrata, scappando via. I primi a chiamare i carabinieri e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni clienti che hanno assistito alla scena e hanno soccorso la donna, visibilmente spaventata dall'accaduto. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini.