Ladri nella villa in Brianza del calciatore del Monza Warren Bondo

Furto a casa del calciatore del Monza Warren Bondo. Il centrocampista francese ha ricevuto la visita dei ladri durante la trasferta a Salerno, nel weekend, dove era impegnato nel match contro la squadra di casa.

La visita dei malintenzionati risale infatti alla nottata tra sabato e domenica, nella villa di Concorezzo dove il calciatore biancorosso vive in Brianza. L'amara sorpresa al rientro dalla trasferta dopo la partita vinta 2 a 0 per il Monza contro la Salernitana. I ladri avrebbero messo tutto a soqquadro alla ricerca di valori, orologi, abiti e gioielli da portare via.

A dare l'allarme è stato lo stesso Bondo al rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano per far luce sul furto e rintracciare i responsabili. Intorno ai 20mila euro la stima del bottino trafugato.