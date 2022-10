Il ladro che derubava le vittime mentre facevano la spesa: 19 furti in pochi mesi

Avvicinava le sue vittime mentre erano impegnate a fare la spesa o a guardare le vetrine. E lui approfittava di un momento di distrazione e sottraeva loro il portafogli o oggetti di valore. Oppure colpiva nelle abitazioni, arrivando a derubare per due volte anche gli stessi appartamenti.

Sono 19 gli episodi contestati a un ragazzo di 19 anni, cittadino algerino, che ora è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Milano. Senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, il giovane è ritenuto responsabile di rapina, furto in abitazione e furto aggravato.

Le indagini

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Gorgonzola e coordinate dalla Procura di Milano hanno permesso – anche attraverso la dettagliata analisi di immagini di videosorveglianza, accurati sopralluoghi e racconto di testimoni – di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 19enne rispetto a 19 episodi avvenuti nell'arco di pochi mesi, a partire da aprile dello scorso anno tra Milano, Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio, alle porte della Brianza.

Oltre ai diversi casi in cui riusciva a sfilare borse, gioielli o oggetti personali approfittando di momenti di distrazione delle vittime – impegnate a fare la spesa o a guardare le vetrine – all’indagato viene ricondotto un furto, avvenuto l'1 aprile, all’interno dello spogliatoio in una struttura di ricovero per anziani di Gorgonzola, dove, forzando degli armadietti, erano state rubate due carte di debito intestate di una dipendente.

Sono stati anche accertati furti in abitazione commessi nel giro di pochi giorni l’uno dall’altro, anche nella stessa abitazione. In una di queste circostanze, l’uomo, sorpreso dal rientro in casa della proprietaria di un’abitazione di Gorgonzola da cui aveva appena asportato un pc portatile e 200 euro in contanti, per guadagnarsi la fuga aveva minacciato la donna con un cavatappi, facendo poi perdere le proprie tracce. La sera dello stesso giorno aveva poi tentato un furto in un’altra abitazione, approfittando dell’assenza del proprietario che era uscito pochi istanti per buttare l’immondizia. Ora il giovane si trova in carcere.