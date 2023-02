Il ladro di monetine che viaggiava in Mercedes pizzicato dopo un colpo da 14 euro

Colpo andato a monte per il ladro di monetine brianzolo. Il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati da un cittadino che quella notte aveva sentito arrivare strani rumori da una ditta di Desio in via Leoncavallo, ha permesso ai militari di fermare l'uomo. Protagonista un 43enne fermato da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Desio che lo hanno pizzicato con vari arnesi da scasso ed un mucchio di monetine che aveva appena rubato dai distributori di snack e bevande all'interno dell’azienda di Desio.

L’allarme è partito da un cittadino che ha telefonato al 112 per allertare della presenza di un uomo che stava armeggiando all’interno della ditta di via Leoncavallo. Giunti sul posto i militari, dopo diverse ricerche, lo hanno trovato. L’uomo, alla vista dei carabinieri, è fuggito seminando le monetine. Ma la fuga è durata poco: è stato fermato e, da quanto riferiscono i carabinieri, avrebbe ammesso di aver rubato le monetine dal distributore all’interno dell’azienda. Un magro bottino di circa 14 euro. L’uomo è stato perquisito. Nella tasca dei pantaloni aveva le chiavi di una Mercedes. Sul posto sono giunte in supporto altre pattuglie. I militari hanno cercato l’auto che era parcheggiata poco lontana dalla ditta. Dalle verifiche è risultato che la Mercedes era stata rubata settimana scorsa a un imprenditore brianzolo. All’interno i carabinieri hanno trovato materiale da scasso, effetti personali del 43enne e 90 euro in contanti. Soldi e macchina sono stati consegnati ai legittimi proprietari, svegliati e invitati in caserma la stessa notte. L'uomo è stato denunciato.

I militari della sezione operativa di Desio, acquisiti altri elementi a seguito delle denunce di furti eseguiti con identica modalità ai danni di distributori automatici della zona, stanno effettuando ulteriori indagini sull'uomo.