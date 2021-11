Lavoratori in nero in pizzeria (ma col reddito di cittadinanza) e al pub, due locali chiusi in Brianza

Tre lavoratori in nero scoperti in due locali in Brianza. Due addetti all’interno di un ristorante pizzeria di Alserio, nel Comasco - di cui uno anche percettore di reddito di cittadinanza - e un lavoratore all’interno di un pub a Erba.

I controlli sono stati effettuati dai Finanzieri della Compagnia di Erba, nella zona della Brianza, nell’ambito di un servizio svolto insieme ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco.

La chiusura dell'attività

A seguito all’attività è stata disposta, dallo stesso Ispettorato Territoriale del Lavoro, nei confronti dei tre esercizi commerciali, anche la sospensione dell’attività, in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati. Nel corso dei controlli, sono stati inoltre verificati i “green pass”, resi obbligatori, a partire dallo scorso 6 agosto.