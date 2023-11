Lavori in autostrada, chiude lo svincolo di Monza

Due chiusure programmate per le nottate di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre lungo l'autostrada A4 che impongono la chiusura della stazione di Monza.

Le modifiche alla viabilità, informa Autostrade per l'Italia, sono state disposte per lavori esterni alla rete Aspi.

"Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, nelle due notti di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia" si legge nella nota della società.

Il percorso alternativo consigliato è l'uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+500.