Carate Brianza, acquedotto da rifare: maxi cantiere di tre chilometri in sei vie

I tratti interessati sono ad Agliate e al rione del Campone. Per accelerare i tempi del rifacimento i due cantieri procederanno in parallelo

Smantellare e ricostruire. A Carate Brianzacque si prepara a rifare ex novo quasi tre chilometri di acquedotto con un cantiere che coinvolgerà sei vie del comune.

Un impegno di spesa di oltre 1 milione e mezzo di euro e otto mesi di lavori in previsione: l'obiettivo è quello di sostituire le vecchie condotte, causa di croniche perdite d’acqua e di conseguenti problemi nella distribuzione della risorsa con tubature nuove, a tenuta sicura e dimensionate sulle reali necessità delle utenze, così da ripristinare il funzionamento ottimale del sistema di erogazione dell’acqua potabile.

Si parte l'ultima settimana si settembre nel rione Campone con le vie Donizetti, Olimpia e Solferino. E dalla parte opposta del comune le vie Monte Baldo, Monte Bianco e Monte Nero (SP 155 Carate- Veduggio) nella frazione di Agliate. Per contrarre la tempistica al minimo, pur se distanti, i due cantieri procederanno in parallelo.

Perdite e interventi

Nel corso degli anni, i sottoservizi idrici posizionati sotto queste sei arterie, sono stati oggetto di numerosi interventi di riparazione di perdite. “Per Carate e i suoi cittadini, quest’operazione è strategica, in quanto permetterà di efficientare e di migliorare il servizio acquedottistico, di ridurre il tasso di dispersione garantendo la conservazione del patrimonio idrico e maggior sicurezza alla popolazione e al territorio nel segno della sostenibilità” ha detto il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci.

“Sostenibilità, efficienza, il tutto all’insegna del risparmio. Che poi vuol dire attenzione su come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Queste sono le linee guida che abbiamo seguito nel dare mandato a questa operazione strategica così importante per il territorio. Continua l’opera di attenzione concreta dell’Amministrazione comunale per Carate. L’acqua è un bene sempre più prezioso, che va salvaguardato con opere intelligenti e non puramente conservative. La collaborazione con la monoutility brianzola prosegue e continuerà nell’ottica di un servizio concreto ed efficace per i cittadini e, pertanto, ringraziamo BrianzAcque per i servizi resi alla nostra comunità” ha aggiunto il Sindaco Carate Brianza, Luca Veggian.

Secondo lo studio messo a punto dal settore progettazione e pianificazione della monoutility dell’idrico brianzolo, il “ricambio” delle porzioni di acquedotto verrà effettuato con il sistema tradizionale dello scavo a cielo aperto con profondità non superiore a 1,5 metri. Tutte le vecchie condotte saranno dismesse, portate in discarica e demolite. Al loro posto, ne saranno posizionate di nuove in polietilene ad alta densità, più resistenti e di diametro potenziato e adeguato a soddisfare gli effettivi fabbisogni degli utenti. Peraltro, in alcune vie interessate dal progetto, risultano posate più tubazioni che si sovrappongono fra loro e che, grazie a quest’intervento, verranno razionalizzate.