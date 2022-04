Lavori per l'acquedotto, la provinciale per tre mesi diventa a senso unico

Un nuovo tratto di acquedotto lungo due chilometri sottostante alla provinciale. Proseguono i lavori di Brianzacque per la realizzazione lungo la Sp 135 Arcore -Seregno di una nuova condotta che collegherà le reti idriche di Triuggio e Lesmo.

Per consentire l’avanzamento del cantiere, dal 19 aprile il tratto compreso tra le frazioni di Canonica e Gerno sarà percorribile solo a senso unico fisso in direzione Est: da Triuggio a Lesmo. Viceversa, per chi viaggia verso ovest è prevista l’istituzione di una deviazione obbligatoria a partire da Biassono seguendo la SP 6 verso Macherio e Albiate. La modifica viabilistica, richiesta dalla provincia per risolvere in particolare le criticità viabilistiche nel territorio di Triuggio, resterà in vigore per circa tre mesi.

BrianzAcque in collaborazione con i comuni coinvolti, proseguirà la campagna di comunicazione per informare residenti e automobilisti dei cambiamenti temporaneamente apportati alla circolazione attraverso cartelli, canali social e siti web.