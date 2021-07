Lavori in via Doberdò a Monza, strada chiusa per sistemare asfalto e marciapiedi

Nove giorni di cantiere e strada chiusa. Inizieranno lunedì 12 luglio i lavori per la manutenzione straordinaria di via Doberdò per ripristinare il manto stradale e sistemare i marciapiedi rovinati.

La viabilità alternativa

Dalle 8 del mattino di lunedì 12 luglio alle 18 di venerdì 23 luglio la via resterà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei lavori. I veicoli che percorreranno via dei Prati, giunti all’intersezione con via Doberdò, avranno l’obbligo di proseguire diritto. Sarà comunque garantito il transito ai veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento che potranno entrare o uscire in via Doberdò dall’intersezione con via dei Prati o con via Montesanto. In questi tratti, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente sarà istituito il doppio senso di circolazione sino all’area di cantiere. Nell’area di cantiere sarà consentita una velocità massima di 20 Km./h, mentre sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli su entrambi i lati di via Doberdò. Sarà garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

I prossimi interventi

Nell’ambito dell’Accordo Quadro proseguono i lavori di manutenzione delle strade con il tratto di via Marsala (tra via Mauri e il Canale) in corso di conclusione e gli altri interventi che partiranno nelle prossime settimane: via Gaviraghi, via Guardi, via Borgazzi (nel tratto di largo Molinetto), via Fiore Martelli (rifacimento marciapiedi) e via Orazio.