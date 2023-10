Lavori in corso in città. Da lunedì 9 a sabato 14 ottobre verrà riasfaltata via Enrico da Monza nel tratto compreso tra l’intersezione con via N. Bixio e via De Leyva.

Il cantiere

Gli interventi di sistemazione dell’asfalto, particolarmente attesi, si svolgeranno in orario notturno, dalle 20 alle 6. Il cantiere comporterà il divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto interessato, con l’esclusione dei mezzi di pronto intervento e di soccorso. Il rifacimento dell’asfalto avverrà tramite la scarifica di quello attuale, usurato, e la posa di un tappetino di finitura di spessore adeguato.

Le modifiche alla viabilità

Considerato il divieto di circolazione, durante le notti di lavorazione, tra il 9 e il 14 ottobre, sono istituiti percorsi alternativi per le auto. In particolare per chi arriva da via N. Bixio o via Lecco l’obbligo è quello di proseguire diritto, mentre altre deviazioni sono previste per chi arriva all’incrocio con via N. Bixio e via G. Raiberti all’incrocio con via R. Sanzio. Durante i lavori sarà anche vietata la sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via E. da Monza; lungo via G. Raiberti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lecco e con via R. Sanzio; in via De Leyva e in via N. Bixio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Enrico da Monza e il carraio del civico 1 di via N. Bixio. Dalle 20 alle 6 sarà anche vietata circolazione e il parcheggio davanti al Centro Sportivo Comunale N.E.I. Per consentire l’accesso ai residenti e ai veicoli autorizzati sarà istituito il doppio senso di circolazione in via De Leyva da via Lecco fino all’area di cantiere e in via G. Raiberti, da via Lecco fino all’area di cantiere. Anche in orario diurno il limite di velocità nell’area di cantiere sarà di 20 chilometri orari.

“I lavori – spiega l’assessore alla viabilità Giada Turato - permetteranno di ripristinare le condizioni dell’asfalto della via e garantire la massima sicurezza di chi la percorre. L’orario notturno garantirà la riduzione al minimo dei disagi per la circolazione, soprattutto per i residenti e per tutti coloro che frequentano i plessi scolastici della zona”.