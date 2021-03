Riparte il cantiere in via Mantegazza per "trasformare" il centro, ruspe in azione

Ruspe di nuovo in azione in via Mantegazza e in via Zucchi per l’intervento di restyling urbanistico che punta a trasformare il volto dell’area a ridosso del centro. E' ripreso infatti a fine febbraio il cantiere per riqualificare l’area di via Mantegazza, via Zucchi e piazza Grandi.

Dopo uno stop legato a problemi con l’impresa appaltatrice, che ha portato alla rescissione del precedente contratto, si è provveduto a riaffidare ad una nuova impresa l’esecuzione dei lavori mancanti. La fine dei lavori è prevista per gli ultimi giorni di giugno e l’intervento ha richiesto un finanziamento di 350mila euro di cui 300 mila messi a disposizione dal comune a cui si aggiungono 28 mila euro di finanziamento regionale attraverso il bando «Sto@» per incentivare e rilanciare le attività commerciali e altri 20 mila euro stanziati da privati per l’arredo urbano.

“Questo cantiere ha avuto una vita molto complicata a causa di difficoltà burocratiche - ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa - Purtroppo abbiamo accumulato un ritardo importante, ma adesso siamo ripartiti con un nuovo slancio e grande determinazione. Vogliamo correre e completare i lavori nel più breve tempo possibile. In campagna elettorale avevamo preso un impegno con i residenti e i commercianti. Adesso vogliamo passare dalle parole ai fatti. Siamo convinti che questo progetto sia fondamentale perché potrà migliorare la qualità della vita dei residenti, ridurre il rumore e l’inquinamento e aiutare i negozi di vicinato”.

Il nuovo "centro": come cambia l'area

L’idea del progetto è migliorare i percorsi pedonali e l’uso dello spazio pubblico, riducendo la velocità delle auto per consentire alle persone di muoversi a piedi o in bici in sicurezza e riqualificando l’area con materiali in pietra che tengono conto delle tipologie già utilizzate nel centro storico. Il tratto tra piazza Grandi, via Zucchi e via Mantegazza sarà completamente ripavimentato con materiali pregiati: cubetti di porfido del Trentino, cubetti di beola e lastre in granito di Montorfano. Verrà realizzata così una riduzione della carreggiata su via Zucchi, in prossimità di piazza Grandi, una migliore individuazione dei percorsi pedonali e veicolari in via Mantegazza in prossimità delle attività commerciali e una pavimentazione e una quota altimetrica differente rispetto alla sede stradale in via Zucchi. Sarà previsto uno spazio per i pedoni di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in cui la statua di San Carlo diventerà parte integrante dell’area pedonale. Nell’ambito dell’intervento è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e una ridefinizione dell’incrocio tra via Mantegazza e via Missori.

I residenti, i mezzi di pronto intervento e soccorso e quelli autorizzati potranno accedere all’area di cantiere, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con entrata e uscita dalle intersezioni Grandi/Mantegazza e Missori/Mantegazza. La strada è a fondo chiuso ed è disciplinata a doppio senso di circolazione. È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere.