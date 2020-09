Lazzate, fognatura rimessa a nuovo in un mese "senza scavi" grazie a tecnica innovativa

Meno di un mese: tanto dureranno i lavori per il rifacimento della fognatura a Lazzate, senza necessità di scavi a cielo aperto e con un impatto minimo sulla circolazione stradale. Il merito è di una tecnica innovativa, che prende il nome di "relining".

Agli inizi di ottobre, BrianzAcque avvierà un nuovo cantiere per il risanamento strutturale di un tronco di sottoservizi fognari, deteriorati dall’uso prolungato. La metodologia No Dig è già stata sperimentata con successo per interventi particolari quali la ristrutturazione del collettore Sud a Seregno e a Monza, per la riparazione di una condotta fognaria a lato della passerella dei Mercanti, che costeggia il Lambro in centro città.

Come funziona il relining

“BrianzAcque trova nell’innovazione un asset strategico di sviluppo. Indubbiamente, la nuova metodologia del No Dig presenta una serie di vantaggi tra cui, non ultimi, i ridotti costi sociali. Siamo felici e pronti ad applicarla all’intervento di Lazzate, in un comune delle Groane, e ad estenderla all’interno territorio dell’ambito servito, laddove ovviamente esistano condizioni favorevoli per poterla utilizzare” afferma il Presidente e Ad di BrianzAcque Enrico Boerci.

In cosa consiste il relining? Nell'inserimento di una guaina in fibroresina dentro il tubo esistente. Il nuovo tubolare, chiamato liner, viene impregnato di resina, inserito e fatto indurire all’interno del tubo ospite. In questo modo, la condotta si ricostruisce dall’interno senza ricorrere a effrazioni della carreggiata e allo smantellamento delle vecchie condutture. In questo modo sarà “rimessa a nuovo” la fognatura di via 8 marzo, traversa della trafficata SP 174 (che, nel tratto coinvolto dai lavori, prende il nome di via Libertà).

L'obiettivo è quello di ristabilire l’efficienza strutturale e di tenuta idraulica della linea di sottoservizi. Meteo permettendo, i lavori si concluderanno nel giro di 25 giorni per una spesa di 198mila euro. Rispetto alla tecnica tradizionale dello scavo a cielo aperto, il relining interno - oltre a tempi di esecuzione più celeri - garantisce una riduzione dei disagi per i cittadini, per la circolazione e per la sicurezza del cantiere. Ancora: nessuna interferenza con i numerosi sottoservizi esistenti e con aree private, meno polveri, rifiuti e vibrazioni.