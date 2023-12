Finisce fuori strada: soccorso nella notte dai vigili del fuoco

Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre, alle 3,15, un'automobile è finita fuori strada a Lentate sul Seveso, in via Falcone e Borsellino.

A giungere sul posto per soccorrere la persona all'interno della vettura e per il ripristino delle condizioni di sicurezza un'autopompa dal distaccamento dei vigili del fuoco di Lazzate e il carro fiamma appositamente attrezzato per incidenti stradali dal distaccamento dei volontari di Seregno. Insieme ai carabinieri della stazione di Seregno che si sono occupati dei rilievi di rito per risalire alle cause che hanno portato il mezzo fuori strada.

A bordo dell'auto, che è stata ritrovata in uno sterrato appena fuori dalla carreggiata, un uomo di 31 anni, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi ma che è stato comunque trasportato in codice verde da un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso al pronto soccorso dell'ospedale di Desio.