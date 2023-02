Enpa scrive ai sindaci: "Stop al circo con gli animali in Brianza"

Il circo (con gli animali) è arrivato a Villasanta e a Vedano al Lambro e Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza e Brianza, prende carta e penna e scrive ai sindaci dei due comuni brianzoli. "Siamo pienamente consapevoli del fatto che il comune non può rifiutare aprioristicamente l’attendamento di un circo quando abbia a disposizione nel proprio territorio aree idonee - precisa Riva -. Infatti l’Ente nazionale circhi ha ormai da tempo minacciato di denuncia i comuni inadempienti a tali richieste. Quello che chiediamo è invece, prima dell’autorizzazione all’attendamento, un rigoroso controllo da parte dei suoi uffici sul rispetto di tutte le normative previste per l’attendamento di circhi con animali".

Riva ricorda inoltre che se la legge comunque non vieta gli spettacoli con gli animali, Enpa continuerà comunque la sua battaglia per dire no all'utilizzo degli animali nei circhi, anche attraverso campagne sui social e l'invito alla popolazione a boicottare gli spettacoli. "Se i circhi con animali non venissero abbondantemente finanziati dal ministero dello Spettacolo e del Turismo - aggiunge - avrebbero chiuso i battenti ormai da tempo. Sicuramente sarebbe di grande aiuto per tenere sotto controllo questo fenomeno l’esistenza di un regolamento comunale per i diritti degli animali e la nomina all’interno del comune di un delegato per i diritti degli animali sensibilizzato e preparato sull’argomento. La presente richiesta viene inviata anche in copia conoscenza all’Ats veterinaria per la parte competente".

Il sindaco di Villasanta, Luca Ornago, nelle scorse settimane aveva diffuso una nota ufficiale proprio in previsione delle polemiche sull'arrivo del circo in paese con il grande tendone sotto al quale si esibiranno anche gli animali allestito nello spazio comunale vicino al centro commerciale Il Gigante. Il primo cittadino aveva ribadito che il circo con gli animali è uno spettacolo comunque previsto dalla legge e che in ogni caso il comune si sarebbe attivato con i controlli del caso.