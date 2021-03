Lissone, resta bloccata sul balcone con il bimbo di 2 anni in casa: soccorsa donna

La porta del balcone che si richiude alle sue spalle e una donna bloccata fuori, con un bambino di due anni in casa. Attimi di panico martedì mattina a Lissone, in via Como, quando una signora ha cercato di dare l'allarme e chiedere aiuto dopo essere rimasta chiusa sul balcone con il piccolo solo in casa.

Intorno alle 11.45 per prestare assistenza alla donna sono arrivati i vigili del fuoco con un'autoscala da Monza e un'autopompa da Lissone. Il mezzo ha raggiunto il balcone e i pompieri hanno aperto le porte per permettere alla donna di poter nuovamente accedere all'appartamento.