Una nuova piscina e una struttura residenziale per disabili con i fondi del Recovery Plan

Rilancio della città con i fondi del Recovery Plan. Tra i progetti la creazione di una struttura protetta per il “Dopo di noi” riservata alle persone fragili rimaste sole alla morte dei parenti, e la realizzazione di una nuova piscina comunale coperta.

Questi alcuni dei progetti che il Comune di Lissone ha ufficialmente presentato alla Provincia di Monza, da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosiddetto Recovery Plan) in vista della partecipazione ai bandi legati al Piano.

Tutti gli interventi richiesti

Interventi in campo di viabilità con: la realizzazione della pista ciclabile Copernico-Carducci; di una rotatoria in via Toti lungo l’asse che unisce la città con Macherio; la pianificazione di interventi di mitigazione in via Nobel a seguito dell’apertura della SP6; e la realizzazione di una ciclovia Est che unisca il Parco Urbano di Lissone agli altri parchi della provincia.

Attenzione all’innovazione tramite un progetto che prevede nuove connessioni in fibra ottica privata fra il Municipio e uffici dislocati sul territorio.

In ambito socio-assistenziale progettata la sistemazione del co-housing sociale al Centro Botticelli secondo nuovi bisogni e la sistemazione dell’ex ospedale della carità per un progetto di alloggi protetti fra cui un innovativo “Dopo di noi”, e un progetto sperimentale rivolto all’utenza diversamente abile.

Attenzione all’ambito formativo con cinque richieste di finanziamento per adeguamento antincendio di scuole e asili, e per l’adeguamento strutturale del Centro diurno disabili.

Infine, presentato il progetto che riguarda la costruzione della nuova piscina comunale coperta.

"I progetti avranno ricadute su Lissone e provincia"

“Seguendo le indicazioni ricevute da Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza, abbiamo definito quattordici progetti che potessero avere ricadute a livello comunale e sovra comunale - dichiara il sindaco Concettina Monguzzi - La sintesi delle nostre idee è il frutto di un importante lavoro trasversale interno all’Ente, in cui i vari settori hanno collaborato attivamente per individuare, pianificare e progettare preliminarmente interventi di ampia visione. Come Amministrazione comunale, abbiamo scelto di concentrarci in particolare sul concetto di sicurezza delle persone, declinandola dal punto di vista sociale, viabilistico, formativo e ludico”.