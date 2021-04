Riapre il Museo di arte contemporanea: un dono ai primi cento visitatori

Con il ritorno in zona gialla riapre i battenti il Mac di Lissone. Ingressi contingentati ed esclusivamente su prenotazione

Con il ritorno alla zona gialla riprendono anche le attività culturali in presenza. Da mercoledì 28 aprile ha riaperto i battenti anche il Museo di arte contemporanea di Lissone.

Fino al 23 maggio i visitatori potranno ammirare le opere della mostra”Il mistero che trasforma la musica in emozioni” a cura dell’artista Franco Mussida, e la mostra “Soglie 2018-2020” con le opere di Raffaele Cioffi. Per festeggiare la riapertura dei musei e un lento ritorno alla normalità ai primi cento visitatori verrà data in dono una copia del libro di Raffaele Cioffi “Conversazione con un pittore contemporaneo”.

Il Mac di viale Elisa Ancona 6 (di fronte alla stazione) rimarrà aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

L’ingresso è contingentato e su prenotazione telefonando al numero 039.7397202, 039.2145174 o inviando un’email a prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it