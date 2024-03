All'interno due minori sorpesi a giocare: sala scommesse multata

Oltre 6mila euro di multa.

È questa la sanzione comminata dalla polizia di Stato al titolare di una sala scommesse di Lissone, reo di aver fatto accedere nell'attività due minori.

Tutto è cominciato quando i due ragazzi sono entrati all'interno del locale mostrando al titolare, attraverso il telefonino, la foto (taroccata) della loro carta d'identità. Riuscendo così ad avere accesso al tavolo dei giochi.

Durante uno dei consueti controlli gli agenti della polizia, dopo aver verificato che la sala scommesse fosse in possesso della licenza di pubblica sicurezza, hanno anche sottoposto a controllo anche i fruitori dei giochi, individuando così i due giovani. Alla richiesta del documento di riconoscimento i due avrebbero però dichiarato di non averlo con sé fisicamente e di possedere solo una foto dello stesso sul loro cellulare. Foto dalla quale sarebbe apparso chiaro come l'ultima cifra dell'anno di nascita fosse stata modificata.

A quel punto gli agenti, dopo aver chiesto l'esibizione del documento d'identità reale, sono riusciti a visionare una foto dei documenti originali dai quali è emerso come i due ragazzi avessero in realtà 17 anni.

Chieste spiegazioni al titolare dell'attività, questi si sarebbe giustificato riferendo di essersi limitato a verificare l'età anagrafica dei due minori solo dalle foto sui cellulari e senza chiedere loro l'esibizione del documento originale. Al titolare è stata dunque comminata una sanzione amministrativa di 6.667 euro per la violazione del divieto di accesso dei minori..