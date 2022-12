Lite in strada: compare una spranga e una persona finisce in ospedale

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Grande paura nella serata di mercoledì 30 novembre a Concorezzo. Erano circa le 21.50 quando sono scattati i soccorsi: in via Milano era in corso una lite. Al momento non sono state ancora fonite informazioni chiare su quanto è successo.

L'auto danneggiata (Foto Bennati)

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri.

Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che due macchine siano state danneggiate con le spranghe. Un uomo di 44 anni, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è poi stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Notizia in aggiornamento.