Lite tra condomini: spuntano un bastone e un coltello

Rapporti di vicinato tesi e dopo l'ennesima discussione spuntano anche un bastone e un coltello. Momenti di grande tensione ieri sera, domenica 27 febbraio, in una palazzina di Monza. Nello stabile, in zona stadio, era in corso un'accesa discussione tra due famiglie. Gli altri condomini, spaventati dalle urla, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante che indossati i giubbotti di protezione si sono precipitati sul luogo della violenta discussione. Dalle informazioni fornite dagli inquirenti la discussione era tra due famiglie. I due componenti di una famiglia impugnavano uno un bastone lungo circa un metro, e l'altro un coltello, e discutevano animatamente con l'altra famiglia. Gli agenti hanno placato gli animi e disarmato i due condomini. Probabilmente all'origine dei dissapori problemi legati a forti rumori che pare disturbassero tutto il caseggiato. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno scoperto che il problema si protraeva da tempo e che c'erano già stati altri interventi alla fine del 2021 e del mese scorso.

Valutata la situazione nel complesso, al fine di evitare il protrarsi dello stato di tensione edscongiurare eventuali degenerazioni, il questore Marco Odorisio ha disposto l’avvio del procedimento a carico dei due uomini per l’applicazione di una misura di prevenzione, istruttoria iniziata con la procedura d’urgenza dal personale dell’Ufficio Polizia Anticrimine (UPAC), con la ricostruzione dei fatti e delle liti anche precedenti.