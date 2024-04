La partita a pallone in piazza e la lite: ragazzo in ospedale

Una serata di Pasqua finita prima con una partita a pallone e poi con una lite, con un'ambulanza che ha trasferito un ragazzo di 26 anni in ospedale. E' successo a Muggiò, nella nottata tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. In via Santa Elisabetta intorno alla una e mezza sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice giallo insieme ai carabinieri della compagnia di Desio. E un giovane è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza ma subito dimesso dal pronto soccorso, senza alcun giorno di prognosi.

La chiamata con la segnalazione dell'intervento è scattata alla una e 27 minuti: secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma intervenuti si è trattato di una lite tra due amici che, forse alticci dopo una serata di festa, avrebbero prima deciso di giocare a pallone in strada e poi avrebbero litigato.

Un'altra richiesta di intervento e di soccorso senza alcuna effettiva emergenza, per una serata di festeggiamenti finita male, è arrivata anche da Roncello, in piazza Sant'Ambrogio. Qui un 28enne, pare dopo aver rotto una bottiglia di vetro contro il muro, si sarebbe ferito a una mano. L'accaduto è avvenuto in piazza, dove c'era un gruppetto di ragazzi. Il 28enne avrebbe fatto tutto da solo ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto, insieme ai soccorsi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate.