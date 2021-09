Lite in strada in via Lecco, 33enne sfonda con un pugno una vetrina e finisce in ospedale

Una lite, per futili motivi, tra due uomini e poi il raptus di violenza contro un locale. Un uomo in ospedale e una vetrina rotta: questo il bilancio dell'intervento che nella serata di lunedì ha visto protagonisti gli agenti della polizia di Stato insieme ai soccorsi del 118 in via Lecco.

L'allarme è scattato poco prima delle 23 quando in via Lecco insieme a una volante della Questura di Monza è intervenuta una ambulanza della Croce Verde Lissonese. In seguito al litigio il 33enne, un cittadino marocchino, avrebbe perso il controllo e si sarebbe scagliato contro la vetrata del locale - estraneo ai fatti - rompendo il vetro con un pugno. Soccorso, a causa di una profonda ferita alla mano, è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.