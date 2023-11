Denuncia le baby gang della piazza: "Da quel momento mi perseguitano appena esco di casa"

“Fortunatamente non ho ancora ricevuto minacce, ma da quando sto denunciando la presenza di baby gang in piazza Trento e Trieste uscire di casa è diventato difficile. Mi imbatto continuamente in quei ragazzi che appena mi vedono cercano di provocarmi. Chiamandomi, fischiandomi cercando il confronto verbale. Ma io vado oltre e non mi giro. Ma tutto questo non è normale”. A parlare è Massimiliano Longo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che proprio durante l’assise di lunedì 6 novembre era tornato sul tema delle baby gang in piazza Trento e Trieste annunciando che dopo quelle segnalazioni aveva avuto problemi.

“Quando mi provocano e si avvicinano faccio finta di nulla e tiro dritto - ha raccontato Longo a MonzaToday -. Di solito mi provocano quando in giro non c’è nessuno. Appena esco dal portone o sto per rincasare iniziano a infastidirmi”. L’ultimo episodio alla fine di ottobre. “Era tardi - prosegue -. Dopo una presentazione sono uscito a cena con alcuni amici. Ho parcheggiato l’auto nel silos di piazza Trento e Trieste e quando sono uscito mi sono trovato un gruppetto di ragazzi che ha iniziato a seguirmi e a cercare di provocarmi”. Un problema, quello delle baby gang in piazza Trento e Trieste, che da mesi Longo denuncia in consiglio comunale. L’assessore alla Sicurezza Moccia ha dichiarato che il problema è noto e attenzionato e ha invitato i cittadini a denunciare alle forze dell’ordine.

“Non si può continuare così - conclude Longo -. Questi non sono ragazzi annoiati che vandalizzano, ma siamo di fronte a baby gang organizzate. Gruppi con all’interno anche minorenni che agiscono tra piazza Trento e Trieste, piazza Centemero e Paleari e piazza Duomo. Si tratta di giovanissimi che non hanno rispetto neppure delle forze dell’ordine e che hanno preso possesso di quell’angolo della città affrontandosi anche in modo violento. I commercianti sono esasperati: in questo modo c’è un fuggi fuggi dei clienti. Io ho scelto di vivere a Monza ma vedo che sta andando alla deriva e se non si interviene rapidamente rischiamo grosso. Abbiamo una condizione di degrado molto forte e se non si agisce subito sarà difficile risolvere il problema".