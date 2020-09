Cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Desio, arriva il capitano Perrone

Trentaquattro anni, pugliese d'origine e anni di incarichi tra la Sicilia, Bolzano e l'Aquila prima di approdare in Brianza. Il Capitano Luigi Perrone è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Desio. Il suo arrivo fa seguito alla partenza del Maggiore Mansueto Cosentino, chiamato ad assumere il comando di una compagnia Allievi presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri a Firenze dopo sei anni alla guida del comando di Desio.

Difesa delle fasce deboli, prevenzione e tutela dei cittadini: valori che da sempre contraddistinguono l'operato delle donne e degli uomini dell'Arma e che restano dei capisaldi anche per l'operato futuro sul territorio. Un incarico per cui il nuovo comandante si è detto entusiasta, contento di poter continuare l'ottimo lavoro svolto dal predecessore. Per raggiungere i risultati però serve la collaborazione di tutti, il lavoro di squadra e il contributo dei cittadini che quotidianamente l'Arma cerca di difendere e tutelare.

Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005 alla Scuola Militare Teulié di Milano, Perrone si laurea in Scienze Giuridiche all'Università di Modena e Reggio Emilia per poi completare il percorso di specializzazione in Giurisprudenza all'ateneo Tor Vergata di Roma. Dopo aver concluso il 187esimo corso presso l'Accademia Militare di Modena c'è stata la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e poi l'inizio dell'attività sul territorio. Prima a Torre del Greco, a Napoli, poi a Cefalù, in Sicilia e infine a Bolzano.

Nel 2012 il primo incarico come comandante presso la Compagnia del 12esimo Battaglione carabinieri Sicilia di Palermo. Sempre in Sicilia Perrone ha assunto il comando della compagnia dei carabinieri di Messina Sud alla guida del Nucleo Operativo. Tra il 2013 e il 2017 ha rivestito il ruolo di Ufficiale addetto alla Sezione Anticrimine di Caltanissetta presso il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e poi è arrivato il trasferimento a L'Aquila, come comandante della Sezione Anticrimine del ROS. E ora a Desio inizia tutta un'altra storia. Ancora da scrivere e ancora da fare.