L'uomo che si aggira per le strade armato di machete (e con un market di droga): arrestato

Ha visto i carabinieri e improvvisamente ha iniziato a correre. Addosso nascondeva un machete e droga per 252 grammi tra cocaina, hashish ed eroina in un marsupio. Un ragazzo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Roncello dai carabinieri della compagnia di Vimercate al termine di un inseguimento.

Il 25enne ha destato l'attenzione di una pattuglia dell'Arma nel momento in cui, lo scorso mercoledì mattina, ha iniziato a correre alla vista dei carabinieri. Il 25enne si è diretto in una zona boschiva, al confine del comune, ma è stato fermato al termine di un breve inseguimento. L'uomo, senza fissa dimora e con pregiudizi specifici, è stato trovato in possesso di un "machete" e di dosi di cocaina, hashish ed eroina tutte nascoste in un marsupio.

E' scattato l'arresto con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e una denuncia per porto abusivo di arma bianca un pregiudicato senza fissa dimora. In seguito al giudizio per direttissima presso il Tribunale di Monza l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura del divieto di dimora in Lombardia.