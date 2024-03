Ragazzo si sente male mentre va al primo giorno di lavoro e perde i sensi, soccorso in piazza a Monza

Stava andando al suo primo giorno di lavoro, nell'ambito di una esperienza di un progetto di alternanza scolastica e si è sentito male. Un malore improvviso che lo ha fatto accasciare al suolo e gli ha fatto perdere conoscenza. Protagonista dell'episodio è stato un giovane di diciannove anni che è stato soccorso dagli agenti della polizia locale, allertati da alcuni passanti.

I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno, quando gli agenti impegnati in una attività di sensibilizzazione per l'attivazione del nuovo varco Ztl Spalto Piodo/via Colombo sono stati avvicinati da alcuni cittadini che hanno segnalato che poco distante da lì, in piazza Cambiaghi, un ragazzo era a terra e aveva perso conoscenza, forse colto da un malore.

Gli agenti sono arrivati subito sul posto e hanno prestato i primi soccorsi: dopo qualche attimo concitato, il ragazzo, seppur pallido e scosso, ha ripreso conoscenza. Gli agenti, in attesa dei soccorsi, hanno messo il ragazzo in posizione laterale di sicurezza, manovra appresa da poco, grazie alla frequentazione del corso BLSD svoltosi presso il comando. Il 19enne, residente a Desio, è stato poi trasportato in codice verde presso il pronto soccorso del policlinico di Monza.