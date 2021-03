Il monzese Andrea Mandelli eletto vice presidente della Camera dei deputati

“Ringrazio il presidente Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, i colleghi di Forza Italia e tutti i deputati che hanno voluto accordarmi la loro fiducia per il ruolo di vice presidente della Camera. Intrepreterò questo incarico con grande rispetto per le istituzioni, seguendo il principio guida di un equilibrio che garantisca, come è doveroso, tutte le forze rappresentate nell’aula della Camera dei deputati”.

Così il senatore monzese Andrea Mandelli commenta il nuovo incarico di vicepresidente della Camera che gli è stato conferito mercoledì 10 marzo.

Mandelli, classe 1962, una laurea in Farmacia e volto noto a Monza, forzista convinto fin dalla prima ora. Nel 2012 è il candidato sindaco per il Popolo della Libertà alle amministrative monzesi, ma al ballottaggio perde contro il dem Roberto Scanagatti. L’anno successivo le elezioni politiche lo portano dritto al Senato.

Diventa vicepresidente della V Commissione Bilancio, componente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, nel 2014 diventa responsabile dei rapporti con le professioni della nuova Forza Italia, e dallo stesso anno componente del Consiglio di presidenza di Forza Italia. Alle politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati, diventa vicepresidente della Commissione speciale per l’esame di atti di governo.

Inoltre il senatore monzese dal 2009 è Presidente della Federazione ordini farmacisti italiani; è presidente dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

In questi giorni in senatore Mandelli ha chiesto chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Inail e anche Ministero Salute in merito alla vendita, anche attraverso le farmacie italiane, di alcune mascherine con il marchio CE che, risulterebbero non conformi.