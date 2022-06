Prende a martellate l'auto dell'ex nel parcheggio

Vecchi dissapori finiti in maniera violenta con una donna che prendeva letteralmente a martellate la macchina di un uomo, parcheggiata a Villa Guardia in zona via Mazzini. L'episodio è avvenuto nel comune comasco a pochi chilometri dalla Brianza monzese.

Secondo alcuni testimoni sul posto si tratta di una coppia in fase di separazione e non sarebbe la prima volta che la situazione degenera in questa maniera. L'uomo è poi riuscito a spostare l'auto grazie all'intervento di un amico ma i danni ormai erano fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118 con cui la 55enne è stata portata per dei controlli all'ospedale Sant'Anna.