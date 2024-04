Marzio Magni, morto a 34 anni in casa ad Arcore

E' morto a 34 anni, in casa sua, Marzio Magni, originario di Lesmo e da poco residente ad Arcore. Proprio qui, nella sua abitazione, è stato trovato senza vita nella mattinata di domenica 7 aprile.

A fare la drammatica scoperta del corpo senza vita del 34enne, impiegato come analista di laboratorio presso un'azienda chimica del milanese, sono stati i vicini che hanno subito dato l'allarme. Marzo Magni - che viveva da solo - era a terra, in fondo alle scale che dalla sua abitazione portano all'orto. All'origine del decesso del giovane brianzolo non è escluso possa esserci un malore fatale o una caduta accidentale che lo avrebbe portato a sbattere la testa. A far luce sulle cause della morte sarà l'autopsia, disposta come accertamento.

Domenica mattina nell'abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza insieme al magistrato di turno. La data dei funerali non è ancora stata comunicata.