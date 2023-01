Maxi pattuglie di carabinieri e vigili: controllate 73 persone

Carabinieri e agenti della polizia locale in strada per presidiare il territorio. Nei giorni scorsi i militari del nucleo operativo Radiomobile delle stazioni di Muggiò e Lissone, nell’ambito di un servizio coordinato con la polizia locale di Lissone, hanno effettuato dei maxi controlli nei due comuni brianzoli. Sono state 73 le persone controllate, 31 i veicoli e 5 gli esercizi commerciali. Nel corso dei controlli è stato segnalato all’autorità amministrativa un 42enne residente in Brianza che è stato trovato in possesso di 0,70 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata.

Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente un 44enne originario dell’Egitto e già noto alle forze dell’ordine. Denunciato in stato di libertà per danneggiato e minaccia aggravata anche un 34enne originario della Moldavia che in evidente stato di ebbrezza avrebbe minacciato con violenza la sua compagna.

“In tale contesto è stata intensificata la presenza e vigilanza sulle vie comunali, oltre che nei luoghi ove sono soliti incontrarsi i giovani nel fine settimana, con l’intento di assicurare il regolare svolgimento dei momenti di aggregazione e favorire il rispetto della legalità e, all’esito dei controlli, i reparti procedenti hanno inoltre ritirato la patente, ad un 61enne per guida con patente scaduta di validità ed elevato quattro contravvenzioni per violazioni al codice della strada”, fanno sapere i carabinieri.