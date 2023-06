Ubriaco cade dal motorino, ai carabinieri: "Lasciatemi solo, devo riflettere"

Nella notte, attorno all’una e mezza, una pattuglia dei carabinieri di Seveso è intervenuta a Meda, in via Colombara dove era stato segnalato un motorino finito in terra. Giunti sul posto i militari dell’arma notavano un Kymco Agility 50 di colore nero adagiato per terra in mezzo la strada e a lato, seduto sul bordo del marciapiede, un ragazzo in stato confusionale.

Avvicinatisi al giovane, i carabinieri hanno subito notato classici segni da alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Non riusciva neanche a alzarsi in piedi e una volta tiratosi su, aveva comunque un equilibrio precario, un linguaggio sconnesso e disarticolato, alito vinoso e ingiustificata aggressività.

Ai militari che cercavano di accertarsi del suo stato di salute e di quanto fosse accaduto, il giovane ha a più riprese risposto che voleva essere lasciato stare perché aveva bevuto troppo.

Vista la situazione, dopo aver fatto arrivare gli operatori sanitari del 118, i militari dell’Arma hanno invitato il ragazzo a sottoporsi all’alcoltest ma di contro lui, tra minacce e frasi oltraggiose, si è rifiutato, anche davanti alla madre, nel frattempo anche lei arrivata sul posto.

Riportata la situazione alla calma anche grazie all’arrivo di un’altra pattuglia, i carabinieri hanno quindi proceduto a identificare il ragazzo, un 31enne di origini rumene ma residente a Lentate sul Seveso con alle spalle qualche precedente per reati contro la persona. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale con contestuale ritiro della patente di guida. Il motorino, che fortunatamente non ha provocato altri danni, è stato invece affidato alla madre del 31enne.