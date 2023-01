Vede i carabinieri e scappa, ma non riesce a scalvacare il muro e viene fermato

Non è stato abbastanza agile e veloce ed è rimasto impigliato sul muro di cinta proprio mentre stava cercando di scavalcarlo. Così che i carabinieri lo hanno fermato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Per l'uomo - un 31enne originario dell'Albania che vive a Baranzate nel milanese - è scattata la denuncia per violazione della legge sull'immigrazione. L'uomo, infatti, è risultato irregolare.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Meda, in via Tre Venezie, quando una pattuglia dei carabinieri ha intercettato una Ford Focus sospetta. Sull'auto c'erano quattro persone che corrispondevano alla descrizione dei presunti topi di appartamento che avrebbero messo a segno diversi colpi in città. I carabinieri hanno quindi provato a fermarli ma alla vista dei militari il conducente ha accelerato dandosi alla fuga.

Una fuga pericolosa e spericolata che si è conclusa in una strada senza uscita. Conducenti e passeggeri sono quindi usciti dall'auto e hanno proseguito la fuga a piedi scavalcando il muro di cinta di un'azienda. Ma il 31enne è rimasto impigliato: i carabinieri lo hanno raggiunto, bloccato e portato in caserma. Per lui è così scattata la denuncia per violazione della legge sull'immigrazione. Intanto i militari stanno effettuando accertamenti sull'auto intestata a un altro albanese di 31 anni incensurato.