Paura in Brianza: manovra sbagliata e l'auto resta bloccata sui binari della ferrovia

Mancava poco più di mezz'ora allo scoccare della mezzanotte quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco è giunta la chiamata di emergenza per un intervento a Meda: l'automobilista causa di una manovra sbagliata è rimasto bloccato sui binari della ferrovia.

Il fatto, che avrebbe potuto avere consueguenze molto gravi, è avvenuto intorno alle 23.20 di domenica 31 dicembre. A Meda, in via Pace, era stata segnalata la presenza lungo i binari della ferrovia di un'automobile. All'interno non c'erano passeggeri, il proprietario era rapidamente uscito dal mezzo e atteso l'arrivo dei soccorritori immediatamente allertati. Sul posto è giunta l'autopompa dal distaccamento di Seregno per lo spostamento dell'auto e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortuatamente il traffico ferroviario era già stato sospeso.

Quella di Capodanno è stata per i vigili del fuoco di Monza e della Brianza una serata e nottata di intenso lavoro. Oltre all'intervento per la rimozione dell'auto abbandonata lungo i binari della ferrovia, le squadre sono state impegnate a spegnere una ventina di incendi scoppiati a causa dei fuochi d'artificio.

Notizia aggiornata l'1 gennaio alle 13.51