Traffico e soccorsi sulla Milano-Meda, atterra elicottero per un motociclista: ferito 40enne

L'uomo è caduto dalla moto. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Medicato è stato trasferito in ospedale. Disagi per il traffico

Perde il controllo della moto e cade. Grande spavento questa mattina, martedì 23 marzo, per un centauro di 40 anni. Erano circa le 9.30 quando l'uomo, in sella al suo mezzo, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, stava percorrendo la Milano-Meda (direzione Milano) quando nel tratto tra Seveso e Binzago è caduto rovinosamente a terra.

Immediato l'arrivo dei soccorsi: l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano e l'ambulanza. L'uomo è stato medicato sul posto dai soccorritori e poi trasferito in codice verde all'ospedale di Carate. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada e della Polizia locale di Cesano Maderno che sono intervenuti sull'incidente.

Inevitabili i disagi per la circolazione martedì mattina nel tratto per consentire l'intervento dei soccorsi si sono formate lunghe code