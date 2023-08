Sicurezza, a Monza arrivano 15 militari nei punti più “critici” della città

Arriveranno 15 nuovi militari a Monza per affiancare le forze dell’ordine nel lavoro di controllo e presidio del territorio nei punti più “critici” della città. Ad annunciarlo è stata Roberta Gremignani, segretario cittadino del Carroccio.

“La Lega di Monza, capitanata dal senatore Massimiliano Romeo e dal consigliere comunale Simone Villa, ex-vicesindaco della precedente giunta, ha sensibilizzato il Sottosegretario all’ Interno Nicola Molteni e con lui il Ministro Piantedosi sul tema della sicurezza dei cittadini monzesi, ottenendo che a breve 15 Militari potranno affiancare le Forze dell’ Ordine locali nella tutela della legalità nei punti critici della città” si legge nella nota.

“La Lega non va in vacanza, soprattutto quando in ballo c’è la sicurezza della nostra città. – dichiara Simone Villa – Grazie all’impegno dei nostri rappresentanti a Roma portiamo a casa un risultato eccezionale: 15 Militari torneranno a presidiare la stazione ferroviaria. Se da una parte ciò smentisce il PD ed il Sindaco Pilotto, che per un anno hanno negato l’emergenza sicurezza a Monza, dall’ altra siamo orgogliosi di essere una forza politica che si batte per il territorio ed i suoi bisogni, senza guardare il colore politico di chi governa pro tempore la città”.