"Vi brucio la casa", si presenta da due anziani e minaccia di dar fuoco alla loro abitazione

Un debito di cento euro e le minacce di dar fuoco alla casa dove vivono due anziani, genitori del presunto debitore con cui un 34enne monzese ha dichiarato di avere un conto in sospeso. E l'arresto.

In manette domenica mattina nel capoluogo brianzolo è finito un cittadino monzese, accusato di tentata estorsione. Poco dopo le otto sotto l'abitazione degli anziani coniugi, in via Monviso, è intervenuta una volante dell’UPGSP – Squadra Volanti perchè il 34enne stava minacciando di dar fuoco all'abitazione se non gli avessero restituito i cento euro che, a suo dire, gli spettavano perchè li aveva prestati al figlio. Le minacce incendiarie sarebbero state pronunciate anche davanti agli agenti, intervenuti per riportare la situazione alla normalità. E così è scattato l'arresto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la coppia quella stessa mattina avrebbe ricevuto una chiamata dal proprio figlio che diceva di trovarsi presso l’abitazione di un suo conoscente e di dover restituire una somma di 100 euro. Durante la chiamata tra padre e figlio, il 34enne aveva voluto parlare direttamente con l'anziano a cui aveva detto di restituirgli i soldi dovuti dal figlio minacciandolo che altrimenti si sarebbe recato sotto casa loro e avrebbe dato fuoco all'abitazione.

E sotto quella casa poi si è presentato davvero, minacciando di appiccare un incendio. Poi l'arrivo della polizia e l'arresto.