Palpeggia una ragazzina in centro a Monza: denunciato un 62enne

Era appena uscita da un negozio quando, improvvisamente, un uomo le si è avvicinato e l'ha palpeggiata. La vittima ha iniziato a gridare e ha provato ad allontanare l'aggressore.

Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 4 gennaio a Monza, in corso Milano. Protagonista una 16enne italiana residente in Brianza.

Erano circa le 19.30 quando la giovane era uscita da un negozio. Giusto il tempo per fermarsi un attimo che improvvisamente si è trovata le mani dell'uomo addosso.

L'uomo, da quanto riferiscono gli agenti della polizia locale intervenuti, si trovava nello stesso negozio da dove era uscita la minorenne. L'avrebbe seguita e poi, una volta in strada, l'ha palpeggiata.

Provvidenziale l'intervento dei vigili di Monza che, proprio in quel momento, erano impegnati in controlli in corso Milano. Gli agenti del Nost sono stati richiamati dalle urla della giovane e sono riusciti a fermare l'uomo, un 62enne dell'Ecuador che vive in Brianza.

Gli agenti riferiscono che l'uomo si sarebbe giustificato dicendo di non aver fatto nulla di male.

Nel frattempo sul posto è giunta anche la mamma della ragazza. Mentre le due donne si trovavano all’interno del negozio, l'uomo avrebbe tentato di rientrare nel locale e di avvicinarsi nuovamente alla ragazzina. Gli agenti lo hanno fermato, e l'uomo li ha aggrediti con minacce e ingiurie.

Dopo averlo perquisito lo hanno trasferito al comando di via Marsala per l'identificazione, e anche lì ha continuato ad insultare gli agenti.

Dagli accertamenti é emerso che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine. E' scattata la comunicazione al pubblico ministero di turno, e la denuncia per violenza sessuale più lieve in danno di minorenne, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

"Proseguono i controlli del Nost, soprattutto nelle zone più sensibili della città - commenta l'assessore alla Sicurezza Federico Arena - il presidio del territorio, in questo caso, ha consentito di fermare e denunciare il soggetto molesto e, più in generale, di prevenire altri reati. La presenza costante degli agenti si conferma un deterrente e uno strumento valido di contrasto alla microcriminalità, mi auguro una pena severa come epilogo della vicenda".