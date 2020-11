Addobbi con i monumenti di Monza per aiutare i neonati ricoverati in terapia intensiva

L’albero di Natale si veste con i monumenti monzesi e aiuta l’associazione Intensivamente Insieme che opera nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale San Gerardo.

Un albero monzese doc: questa l’idea di Maurizio Benedetti, a capo dell’azienda Benedetti Srl Monza , che ha fatto realizzare una serie di addobbi in plexiglass trasparente di coloro rosso con le sagome dei monumenti cittadini. Così che sull’albero di Natale 2020 troveranno spazio il Duomo, l’Arengario, la Villa Reale, la Cappella Espiatoria e il Ponte dei leoni.

Addobbi ecologici (sono infatti realizzati in plexiglass riciclato) ma soprattutto monzesi doc, per portare un po’ di storia e di orgoglio cittadino in casa in occasione delle prossime feste di Natale. I ciondoli sono disponibili in tre dimensioni: 6, 9 e 12 centimetri.

“L’idea è nata per caso – spiega Maurizio Benedetti, milanese di nascita ma ormai monzese d’adozione a capo dell’azienda e delegato territoriale per Monza di Apa Confartigianato -. Già in passato avevo realizzato ciondoli in acciaio inossidabile. Quest’anno ho pensato a un nuovo materiale e a qualcosa che fosse legato anche alla città. Un sentimento di appartenenza al territorio soprattutto in questo delicato momento storico”.

Da qui l’idea di mettere i monumenti monzesi sull’albero di Natale, ma anche addobbi della casa, decorazione per i regali di Natale, ma anche come simpatica idea da donare agli amici. Il progetto dei ciondoli in plexiglass ha soprattutto un risvolto sociale: aiutare la comunità cittadina, donando un euro per ogni ciondolo venduto all’associazione Intensivamente Insieme.

Nei prossimi giorni i ciondoli saranno disponibili in alcuni negozi di Monza. Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a benedetti@benedettisrl.net.