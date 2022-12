Con "Volontariamo" i bancari al lavoro nell'asilo notturno

Arriva a Monza Volontariamo, il progetto di volontariato d’impresa di Banco Bpm. Per due intere giornate, martedì 13 e venerdì 16 dicembre, 10 colleghi di Banco Bpm sono stati impegnati presso l’Asilo Notturno della Società San Vincenzo de Paoli a Monza per sistemare e invertire l’utilizzo dei locali dedicati al guardaroba e alla dispensa. Nello specifico sono stati preparati e imbiancati i locali con pulizia finale; sono stati smontati e sistemati i vecchi mobili pronti per la discarica e sono state nel frattempo spostate le scaffalature; sono stati sistemati nel nuovo locale dispensa i generi alimentari insieme ai nuovi pacchi alimentari pervenuti dal Banco Alimentare e da altri enti; infine, sono stati spostati dagli altri magazzini al nuovo guardaroba i generi di prima necessità per l’igiene degli ospiti, vestiti, coperte e altro materiale per le pulizie.

I colleghi di Banco Bpm hanno potuto inoltre condividere un momento particolare come il pranzo nel refettorio, dove i responsabili e i volontari e le volontarie della San Vincenzo de Paoli, di cui fa parte anche Anna una super volontaria di 92 anni, hanno raccontato le storie di vita che tutti i giorni incontrano supportando le persone fragili. La Società di San Vincenzo De Paoli è un'organizzazione di laici cristiano cattolici nata a Parigi nel 1833, presente in 150 paesi e che, grazie all’impegno di 800 mila volontari, si adopera per promuovere la dignità della persona, mediante la rimozione di situazioni di bisogno ed emarginazione sociale, e combatte con empatia il disagio e le povertà materiali, culturali e spirituali. In Italia la Società, con sede a Roma, è presente su tutto il territorio nazionale e nella sola Monza e Brianza, dove è nata nel 1856, conta 260 soci che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone.

L’Asilo Notturno di Monza in particolare ospita una media di 30 uomini in condizioni di fragilità e permette loro di ricevere un pasto caldo sia a pranzo sia a cena nella mensa gestita amorevolmente non solo dai volontari storici, ma anche dagli studenti coinvolti in progetti dedicati direttamente dalle scuole del territorio. Volontariamo è il progetto di volontariato d’impresa di Banco bpm nato nel 2017, che coinvolge i colleghi della Banca permettendo loro di collaborare con diverse organizzazioni no-profit, dislocate su tutto il territorio nazionale. Grazie a questo progetto tra il 2021 e il primo semestre 2022, sono state svolte oltre 4.630 ore di volontariato di impresa.