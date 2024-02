La lunga notte del 118 a Monza e Brianza: risse, incidenti e auto ribaltate

Venerdì notte impegnativo per le forze dell'ordine e i soccorritori di Monza e Brianza, caratterizzato da alcuni gravi episodi di violenza, incidenti e anche un'auto ribaltata. Riportiamo i principali eventi della sera e della (lunga) notte. Poco prima dell'1 un evento violento alle Torri Bianche di Vimercate dove l'ambulanza è arrivata a sirene spiegate per un giovane di 23 anni rimasto ferito. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda. Fortunatamente le ferite e i traumi riportati non sarebbero gravi. All'1.44 a Monza in via Flacco soccorsa una persona nella sua auto. Non si conoscono i dettagli della vicenda ma l'uomo di 53 anni è stato portato in codice giallo al Policlinico da un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Alle 2.40 a Seveso in via Repubblica un'aggressione a un giovane di 21 anni ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto l'ambulanza e i carabinieri. Il giovane è stato portato all'ospedale di Desio. Alle 2.41 a Seregno auto ribaltata a seguito di un incidente con due persone ferite, un uomo di 30 e uno di 67 anni. Si trovavano in via Briantina. I due sono stati portati all'ospedale San Gerardo in codice giallo (media gravità). Infine alle 5.51 sul tratto della A4 tra Trezzo sull'Adda e Cavenago-Cambiago un0auto è finita contro un ostacolo. Sul posto la Croce Azzurra, i vigili del fuoco di Milano e gli agenti della Polstrada. Il ferito è un 33enne ma non si conosce ancora la gravità dell'incidente.