Terribile scontro tra auto nella notte a Seregno, una si ribalta: un ferito in ospedale

Il terribile incidente nella notte tra il 23 e il 24 febbraio a Seregno, in via Briantina, intorno alle 2.40. Due auto, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate. Una delle due si è ribaltata lateralmente nell'impatto e quindi i vigili del fuoco di Monza, nel frattempo intervenuti, hanno dovuto utilizzare la tecnica di stabilizzazione del veicolo riuscire a tirare fuori il ferito nel migliore dei modi. L'intervento è durato due ore e il ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.