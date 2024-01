Sabato sera a Monza e Brianza, risse, auto ribaltate e ambulanze per chi ha bevuto troppo

Un sabato sera come sempre impegnativo a Monza e Brianza per le forze dell'ordine e per i soccorritori del 118. Sono 14 in tutto gli interventi a partire dalla serata di ieri 20 gennaio quando in corso Milano a Monza sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per una aggressione. Un uomo di 31 anni è stato portato all'ospedale San Gerardo: non sarebbe in pericolo di vita.

Poco prima delle 20 un'ambulanza del 118 è partita alla volta di via Cavallotti, all'altezza del civico 126 per una persona che aveva bevuto troppo: dopo le prime cure sul posto non è stato necessario ricoverarla.

Auto ribaltata a Giussano in via Garibaldi con un ferito di 37 anni portato all'ospedale di Cantù. Nell'incidente non risultano coinvolte altre auto. L'uomo, nonostante le ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

All'1 di notte a Monza in viale Libertà la Croce Rossa ha soccorso un uomo di 44 anni per intossicazione etilica. È stato portato all'ospedale Policlinico. Alle 3.37 i soccorsi sono partiti a Lissone in via Valassina per una ragazza di 26 anni: anche in questo caso per intossicazione da alcol.

Infine alle 5.21 incidente a Lesmo in via Volta dove, all'altezza del civico 39, si sono scontrate due auto: due anche i feriti un 19enne e un 43enne. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I due non sarebbero in pericolo di vita.