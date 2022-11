Stazione di Monza, arrestato il rapinatore che strappava gli auricolari dall'orecchio: è un 16enne

Avvicinava ragazzi giovani e chiedeva se avevano una sigaretta o qualche spicciolo: questa era la scusa per poi rapinarli. Un ragazzo italiano di 16 anni è stato arrstato per rapina aggravata e tentata rapina aggravata in corso dalla polizia ferroviaria di Monza.

Gli agenti si sono messi sulle tracce del giovane delinquente quando un ragazzo si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria di Monza raccontando che pochi minuti prima, mentre aspettava il treno diretto a Milano era stato avvicinato da un ragazzo che insieme a un "complice" gli aveva chiesto una sigaretta e degli spiccioli. Quando ha detto di non avere nulla da dargli il giovane, che aveva una specie di passamontagna, gli ha strappato dall'orecchio i costosi auricolari che indossava per poi dileguarsi in direzione del sottopasso della stazione.

La vittima ha fornito la descrizione dei presunti autori della rapina immediatamente condivisa con la sala operativa della Questura per le ricerche.

Di lì a poco si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria un altro minorenne che ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina a Monza Via Filippo Turati/Piazza Castello, da parte di due ragazzi che per lineamenti, abbigliamento e modalità operative corrispondevano ai due dell'episodio precedente. In questa occasione però il ragazzo con il volto coperto non è riuscito a strappare gli auricolari al minorenne e quindi l’ha strattonato per il giubbino, minacciandolo con il complice sempre a breve distanza. Grazie anche a un cittadino che aveva assistito ai fatti i due sospettati sono stati individuati vicono al ponte di via Turati.

Intervenuti subito sul posto, gli operatori della Polizia ferroviaria, con un equipaggio della Squadra Volante, hanno bloccato e tratto in arresto il presunto autore dei due fatti. Il 16enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza di Torino.