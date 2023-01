Monza, grida in arabo poi li colpisce in testa con una catena: in ospedale due studenti

Una tragedia sfiorata e grande paura per due studenti universitari a Monza. L'episodio di inaudita violenza lo scorso giovedì 12 gennaio. Intorno alle 00.35 arrivava una chiamata alla squadra volanti della Questura per una rapina avvenuta in via Boito, all'altezza del numero civico 100.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno ascoltato il racconto di un giovane studente di 22 anni già sottoposto alla prime cure da parte del personale sanitario. Mentre stava passeggiando con un amico dopo un’intensa giornata di studi in vista dell’esame universitario che avrebbero dovuto sostenere proprio oggi, erano stati fermati da un uomo. La descrizione di quanto avvenuto mette davvero paura. L'uomo, apparentemente di origini nordafricane, ha cominciato a dire frasi in lingua araba e poi dopo essersi impossessato della catena della bicicletta di proprietà di uno dei due studenti, li ha aggrediti colpendoli violentemente con la stessa catena alla testa ed a una mano. Si è poi impossessato della bicicletta rapinandola ai due malcapitati ragazzi e facendo perdere le sue tracce.

Nonostante le ferite e il grande spavento, i giovani hanno fornito ai poliziotti una dettagliata descrizione dell’aggressore.

I due ragazzi sono stati trasportati da un'ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti: ad uno di loro i medici riscontravano un trauma cranico con una prognosi di 15 giorni.

Mentre una pattuglia iniziava immediatamente a perlustrare la zona alla ricerca del rapinatore, un altro equipaggio andava al pronto soccorso per sincerarsi sulle condizioni dei ragazzi e acquisire ulteriori elementi utili per le indagini.

L'arresto

I poliziotti hanno notato una bicicletta legata proprio all’ingresso del pronto soccorso con la catena usata durante l'aggressione. La descrizione coincideva.

Immediatamente, gli agenti di polizia sono entrati al pronto soccorso, avendo il più che fondato sospetto che l’aggressore potesse aggirarsi nei paraggi.

Poco dopo infatti hanno notato un uomo, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle riferite poco prima dalle vittime. Hanno quindi bloccato il sospettato e dopo aver avuto dalle vittime la conferma che si trattasse proprio del loro aggressione, i poliziotti lo hanno portato in questura. L'uomo è stato quindi sottoposto a rilievi dattiloscopici e foto segnaletici e identificato. È un 23enne cittadino egiziano, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore l’11 dicembre scorso.

Il rapinatore è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata ed portato al carcere di Monza.